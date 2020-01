Bruna Marquezine empina o bumbum e sensualiza em novo ensaio; veja fotos

Bruna Marquezine resolveu ousar e aumentar a temperatura em seu perfil no Instagram na noite deste domingo (5) ao postar fotos de um ensaio sensual feito pelo beauty artist Henrique Martins.

Na publicação com diversas fotos - todas em preto e branco -, a atriz de 24 anos empinou o bumbum de maiô 'engana mamãe' na cama e caprichou no carão.





Foto: Henrique Martins

Após o sucesso do post, que registrou mais de 890 mil curtidas e 8.600 comentários, o fotógrafo e maquiador publicou em seu perfil o restante das fotos do ensaio, revelando a cor do body usado por Marquezine.

"Perfeita e sem defeitos", "Deus, desce aqui que caiu um anjo" e "ela não dá descanso...a mulher é linda demais" foram algumas das mensagens. Pedro Andrade, apresentador do canal GNT, se limitou apenas a comentar de forma enigmática, seguido por um símbolo de foguinho. "Vavavavoooooom", escreveu o jornalista.

Recentemente, no réveillon, Bruna também compartilhou alguns cliques de seu visual para a virada do ano em Trancoso, na Bahia. O post repercutiu tanto positivamente quanto negativamente, com os fãs da atriz preocupado com o fato da musa aparentar estar muito magra.





TV Fama