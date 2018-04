Bruna Marquezine e Neymar trocam beijos em passeio no Rio

Bruna Marquezine e Neymar continuam aproveitando - e muito! - a temporada do craque no Brasil. O jogador, que está por aqui desde fevereiro, se recuperando da cirurgia no pé direito no Rio de Janeiro, foi fotografado mais uma vez em clima de romance com a atriz.



Na noite de quinta-feira (19), o jogador da Seleção e do Paris Saint-Germain, aproveitou um passeio com a Catarina de Deus Salve o Rei no shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense.

Ainda de muleta e com a bota ortopédica para proteger o multimilionário pé, Neymar posou com fãs e andou de mãos dadas com a namorada, além de trocar beijos na escada rolante enquanto era alvo das lentes atentas dos fotógrafos.

Na noite da última sexta-feira (13), Marquezine esteve em São Paulo com o namorado, para o baile de gala da amFAR, The Foundation for AIDS Research. Recentemente, eles também foram ao teatro, conferir o espetáculo de Thiago Gagliasso e foram clicados aos beijos diante das câmeras atentas dos fotógrafos.

Eles ainda passaram o feriado de Páscoa juntos. A atriz aproveitou a folga nas gravações de Deus Salve o Rei para passar a data na companhia do namorado, na mansão do jogador em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.



Quem