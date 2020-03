A atriz Bruna Marquezine revelou que jamais entraria no BBB apesar de se dizer fã número um do reality. O motivo: ela imagina que poderia desistir ou mesmo ser expulsa do confinamento.

Em entrevista ao canal da influenciadora Dora Figueiredo, Bruna contou que não sabe se teria uma relação boa com Babu, seu companheiro de profissão.

"Eu e Babu, a gente iria sair na porrada. Comida é assunto seríssimo para mim. Iria gritar: 'Não toca na minha bolacha, vai dividir sim! Se faltar para mim, você vai ver essa casa abaixo'", contou a atriz.

Ela complementou dizendo que já chegou a torcer por ele. "Não acho que ele é babaca. Ele tem aquela postura de síndico. Imagina como deve ser viajar com uma galera mais nova com outro ritmo. Para ele deve ser difícil essa convivência. Ainda torço por ele", declarou.



Bruna Marquezine diz que agrediria Babu se estivesse no BBB 20. Reprodução



A atriz também disse que se sentiu incomodada com o relacionamento "tóxico" entre Gabi e Guilherme. E explicou os motivos.

"Essas são características de um relacionamento tóxico, mas às vezes o cara não entende que está sendo tóxico nem a vítima entende pelo que está passando."

Bruna também falou que gosta de Thelma e que ficou brava por sua amiga Manu Gavassi não ter contado que entraria no reality.

Folhapress