Bruna Marquezine dá bronca em fã que tirou foto sem pedir

Bruna Marquezine aproveitou o sábado (22) para fazer umas comprinhas e, é claro, não passou despercebida. Uma fã reconheceu a atriz e, discretamente, a fotografou enquanto ela estava entretida com o celular em uma loja.

Orgulhosa do “flagra”, a internauta tratou de compartilhar os cliques em seu Twitter. “Bruna Marquezine samba na cara da sociedade, mana”, escreveu após explicar que Bruna estava em loja de uma conhecida marca especializada em tecnologia e a classificar como uma “bicha bonita e muito plena”.

Mas a atriz ficou chateada ao descobrir que havia sido clicada sem saber e respondeu. “Mana, muito obrigada pelos elogios, mas da próxima vez pede a foto, por favor. Eu tiro com gosto, a não ser que eu esteja passando por um momento delicado, aí teria que contar com a tua compreensão e empatia, mas do contrário tiraria feliz da vida”, escreveu.



Foto: Reprodução/Twitter

Em seguida, complementou: “Sei que a intenção não foi ruim, mas acho um pouquinho invasivo isso de tirar foto sem a pessoa saber e/ou permitir. Desculpa, tá?! Mas me sinto meio uma girafa no zoológico hahaha um beijo enorme”, concluiu.

A internauta, por sua vez, ainda argumentou: “Bru, não postei no sentindo de explanar que você estava no local! Queria saber como essas pessoas me acharam sendo q nem tinha te marcado, apenas postei aqui para meus amigos! Me desculpe pelo incômodo! Até irei apagar. E parabéns pela beleza, muito plena”, exaltou.

No mesmo tom carinhoso, Bruna Marquezine reforçou que gostaria de ser avisada sobre a foto e ainda brincou sobre a habilidade dos internautas em encontrar posts sobre ela. “Sei que não… mas ainda assim, melhor sempre pedir! Ahhhh elas acham TUDO! TU DO! Hahaha”, brincou.

TV Fama