Brothers são acusados de racismo por dizer que Babu não merece ir para o VIP

Uma conversa dentro do Big Brother Brasil 20 entre Marcela, Daniel, Ivy, Flayslane, Gizelly e Mari causou polêmica nesta quarta-feira (4) nas redes sociais. Internautas acusarem alguns brothers de fazerem comentários racistas sobre Babu. A hashtag Babu não é escravo ficou entre os assuntos mais comentados do dia no Twitter.

O diálogo começou na madrugada quando Marcela afirmou que tinha dó de Babu, porque ele estava há muito tempo na Xepa do BBB. "Eu pensaria em tirar ele um dia", disse a médica. Mas Gizelly indagou: "Para brigar com a gente?"

Na sequência, Daniel comentou: "E a imagem dele só vejo lá [na Xepa], agora aqui [no VIP], não vejo a imagem dele." Mari completou: "A relação é meio difícil, né".

Mais tarde, Marcela voltou a abordar o assunto, dizendo que se a convivência não fosse tão difícil, tirava Babu da Xepa. "Por respeito, sabe? Por estar lá há tanto tempo, por humanidade. Mas trazer para cá para arrumar confusão..."

Flay indagou: "Será que vale o teste?" A médica então respondeu: "Não sei, não está merecendo." Ivy concordou: "Não está nem um pouco."

"Ou a gente põe ele no paredão e daí sai e pode comer o que quiser", acrescentou Marcela, que depois riu com os outros brothers.

