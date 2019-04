Britney Spears se interna em hospital psiquiátrico, diz site

A cantora Britney Spears, 37, se internou em um hospital psiquiátrico nesta semana após se sentir desestruturada com a piora da saúde de seu pai, Jamie Spears. A informação foi noticiada pelo site americano TMZ, que escutou fontes ligadas à cantora pop. Segundo essas fontes, o pai já passou por duas cirurgias por conta de uma ruptura espontânea do seu cólon, no final do ano passado. A saúde dele parece estar piorando gradativamente.

Britney já havia compartilhado no Instagram uma imagem com a frase "Apaixone-se por cuidar de si mesmo, de sua mente, corpo, espírito". Na legenda, ela diz que "Todos nós precisamos tirar um tempo para nós".



Foto: Reprodução

Antes, ela também havia feito uma publicação explicando que deixaria de se apresentar seu novo show em Las Vegas por conta do pai. "Eu nem sei por onde começar com isso, porque isso é tão difícil para eu dizer. Eu não farei meu novo show Domination. Eu estava ansiosa por esse show e por ver vocês todos esse ano, então isso quebra meu coração. No entanto, é importante sempre colocar sua família em primeiro lugar...e essa é a decisão que tive de tomar", diz.

"Alguns meses atrás, meu pai foi hospitalizado e quase morreu. Estamos todos muito gratos por ele ter saído vivo, mas ele ainda tem um longo caminho pela frente. Eu tive que tomar a difícil decisão de colocar todo o meu foco e energia na minha família neste momento", conclui.

Segundo o TMZ, o pai de Britney a ajudou nos surtos que teve em 2007, que teriam desencadeado um quadro de bipolaridade. A cantora deve permanecer por 30 dias no hospital, segundo as fontes próximas.

Folhapress