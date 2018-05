Brasil terá pré-estreia do capítulo final de Sense8 com atores do seriado

O capítulo final de Sense8 está chegando mas alguns fãs sortudos poderão assistí-lo antes de todos, segundo Miguel Ángel Silvestre (Lito).

No Instagram, o ator anunciou que haverá diversas pré-estreias do finale ao redor do mundo - incluindo São Paulo no dia 30 de maio, com a presença de Silvestre e possivelmente Alfonso Herrera (Hernando) e Eréndira Ibarra (Daniela).

Foto: Reprodução/Netflix

"São Paulo, ai vamos nós! O finale de Sense8 está vindo. Uma das pré-estreias acontecerá em São Paulo, 30 de maio. Mal posso esperar para comemorar com todos vocês!", falou o ator na legenda.

Até o momento, a Netflix ainda não divulgou horário, local ou explicou o que será necessário para comparecer à exibição.

O capítulo final de Sense8 chega ao serviço de streaming em 8 de junho. As demais temporadas anteriores estão disponíveis no catálogo.

Omelete