Bohemian Rhapsody | Bryan Fuller critica primeiro trailer

Conhecido por criar séries como Deuses Americanos e Hannibal, o produtor e roteirista Bryan Fuller usou o Twitter para criticar o primeiro trailer de Bohemian Rhapsody. Para ele, a Fox erra ao não tratar da bissexualidade de Freddie Mercury no filme. Confira:

"Mais alguém ficou irritado (o suficiente para tweetar a respeito) que o trailer de Bohemian Rhapsody tem Freddie Mercury, um super astro bissexual , flertando e abraçando uma mulher, mas nenhuma indicação do seu amor por homens?"



Foto: Divulgação/20th Century Fox

Em um outro post da Fox, que fazia referência ao vírus HIV, causador da morte do cantor, o produtor comentou: "Querida 20th Century Fox... Sim, é uma doença que põe a vida em risco, mas mais especificamente era AIDS, que ele pegou transando com homens. Faça melhor", disse ele, fazendo referência à ausência dos relacionamentos do cantor com pessoas do mesmo sexo.

Enquanto Rami Malek faz o papel de Freddie Mercury, Ben Hardy (X-Men: Apocalipse) será Roger Taylor; Gwilym Lee (Jamestown) será Brian May e Joseph Mazzello (A Rede Social) será John Deacon.

A produção no fim de 2017. Bryan Singer comanda o longa e Brian May e Roger Taylor serão produtores executivos. O roteirista será Anthony McCarten, de A Teoria de Tudo e a estreia está marcada para 25 de dezembro de 2018.

