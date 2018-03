A série "Black Mirror" vai ganhar uma 5ª temporada, anunciou a Netflix nesta segunda-feira (5). A revelação foi feita no Twitter, em um vídeo com a legenda "O futuro terá mais desgraçamento de cabeças".

O Netflix, no entanto, ainda não confirmou quantos episódios serão produzidos e qual é a data prevista para estreia.

'Black Mirror' vai ganhar 5ª temporada na Netflix. (Foto: Reprodução)



Meu, isso é muito 'Black Mirror'!

A série funciona como Fábulas de Esopo da era moderna, que se passa em uma realidade alternativa similar à sociedade dos dias atuais e centrada no impacto da tecnologia na humanidade.



"A tecnologia assume o lugar de como o sobrenatural funcionaria em programas como 'Além da Imaginação' ou 'Contos do Inesperado'", disse Charlie Brooker, criador de "Black Mirror".

"Black Mirror" estreou no "Channel 4" da TV britânica em 2011 com três episódios, incluindo um em que um primeiro-ministro fictício do Reino Unido é forçado a fazer sexo com um porco na TV ao vivo. Já a segunda temporada saiu em 2013.

Posteriormente, a Netflix comprou os direitos de "Black Mirror" e lançou mais duas temporadas, em 2016 e 2017.

G1