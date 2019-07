Biquini Cavadão quer gravar o hit 'Janaina' com o sambista Péricles

Depois da parceria com a dupla sertaneja Matheus & Kauan, a próxima missão do Biquini Cavadão é gravar outro sucesso, "Janaina", com o sambista Péricles. "Não tem previsão para lançar, mas vamos pegando sobras de tempo em meio a turnês. Essa com Matheus e Kauan foi gravada no ano passado, mas não quisemos misturar com o disco do Herbert", conta o vocalista Bruno Gouveia. O último disco da banda, "Ilustre Guerreiro", foi gravado só com hits dos Paralamas do Sucesso, em homenagem ao vocalista Herbert Vianna.

A expectativa do Biquini Cavadão, contudo, é gravar com o Péricles até o final de julho, para lançar o videoclipe até o fim de 2019. Enquanto isso, Gouveia ainda lança o livro autobiográfico "É Impossível Esquecer o Que Vivi" (Chiado Publishers, R$ 50).

Folhapress