Billboard Music Awards esquenta a noite de domingo | Confira os vencedores

O Billboard Music Awards aconteceu neste domingo (20) e elegeu o melhor da música em 2018! Antes do início da premiação, que começou pontualmente às 21h (horário de Brasília), vários famosos marcaram presença no tapete vermelho do evento, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

O red carpet teve início pouco antes das 19h. Um dos primeiros a chegar foi o DJ Diplo, que ficou conhecido no Brasil com seus hits com Anitta e Pabllo Vittar. Grande parte dos indicados passou pelo tapete.

Logo no início do BBMA's, Kelly Clarkson, apresentadora da noite, ficou muito emocionada ao pedir um minuto de "ação" em homenagem às vítimas do tiroteio no Texas, que aconteceu nesta semana, nos Estados Unidos.

A primeira apresentação foi de Ariana Grande, que cantou No Tears Left To Cry, single lançado recentemente. A cantora, que já passou pelo Brasil, mostrou toda sua potência vocal e colocou o público para dançar.

Dua Lipa foi a segunda apresentação da noite e fez uma performance de tirar o fôlego do hit New Rules. A cantora veio ao Brasil no final do ano passado, quando foi atração de abertura do Coldplay.

Antes de apresentar o prêmio de Música do Top Hot 100, Halsey e os DJs do The Chainsmokers fizeram uma pequena homenagem ao DJ Avicii, que se foi encontrado morto em abril deste ano.

Shawn Mendes emocionou o público ao cantar o single In My Blood. O palco ficou repleto de flores, que se iluminavam conforme a música. O cantor lança seu novo álbum no final de maio.

A apresentação seguinte contou com Normani e Khalid. A cantora, que fazia parte do grupo Fifth Harmony, arrasou na dança e no vocal. Nas redes sociais, os internautas veneraram a apresentação da jovem.

Demi Lovato e Christina Aguilera subiram no palco para um dueto de arrepiar. As cantoras apresentaram o hit Fall In Line, que foi lançado na último quarta-feira (16).

Diretamente da Irlanda, Ed Sheeran cantou seu hit Galway Girl em uma transmissão ao vivo impecável. O cantor tocou violão durante a apresentação bem animada, que os fãs no show fizeram questão de soltar a voz.

Em seguida, Jennifer Lopez e o DJ Khaled apresentaram a música Dinero. A performance teve um visual bem ostentação e o DJ até jogou vários dólares para o público.

Khalid e Shawn Mendes retornaram ao palco para fazer uma homenagem emocionante às vítimas do recente tiroteio do Texas. Os cantores dividiram a performance de Youth com um coral de adolescentes de uma escola da Flórida.

O público e os convidados aplaudiram de pé quando Bruno Mars subiu ao palco para fazer um discurso que chamaria a homenagem principal da noite. A vida e a carreira de Janet Jackson foram retomadas em um vídeo emocionante.

A cantora é a primeira mulher negra a ganhar o prêmio de Ícone do Ano da história das premiações da Billboard. Janet subiu ao palco e fez sua primeira apresentação na televisão em 9 anos.

Kesha e o rapper Macklmore subiram ao palco para cantar a parceria Good Old Days. Os dois vão entrar em turnê juntos a partir de junho. A apresentadora da noite, Kelly Clarkson, também mostrou sua habilidade vocal e cantou a música Whole Lotta Woman.

A penúltima apresentação da noite foi com Camila Cabello e Pharell Williams. Os dois lançaram, na última sexta-feira (18), a parceria Sangria Wine, que tem potencial para ser um dos hits desse ano.

O BTS, grupo de kpop, fez uma das últimas apresentações da noite. Eles cantaram a música Fake Love, que está no álbum mais recente do grupo, lançado na última semana. A noite foi encerrada pelo trio Salt-N-Pepa.

Confira a lista de vencedores:

Artista do ano



Artista Revelação



Realização nas paradas Billboard



Melhor artista mulher



Melhor duo/grupo



Melhor artista nas redes sociais



Artista da Top Billboard 200



Artista Top Hot 100



Maior artista em músicas streaming



Melhor artista em vendas de música



Melhor artista em plays de rádio



Melhor artista de turnê



Artista R&B



Artista R&B homem



Artista R&B mulher



Melhor turnê de R&B



Melhor artista de rap



Melhor artista de rap homem



Melhor artista de rRap mulher



Melhor turnê de rap



Artista Country



Artista country homem



Artista country mulher



Artista country duo/grupo



Turnê country



Artista de Rock



Turnê de rock



Melhor artista latino



Artista de dance/eletronico



Álbum da Billboard 200



Álbum mais vendido



Melhor trilha sonora



Melhor álbum R&B



Melhor álbum de rap



Melhor álbum de country



Melhor álbum de rock



Melhor álbum latino



Melhor álbum de dance/eletrônico



Música do Top Hot 100



Maior música em streaming



Maior clipe musical em streaming



Música mais vendida



Melhor música de rádio



Melhor música R&B



Melhor música de rap



Melhor música de country



Melhor música de rock



Melhor música latina



Melhor música de dance/eletrônico



