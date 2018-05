O filme "Deadpool 2" continua na liderança das bilheterias dos cinemas do Brasil, deixando "Han Solo: Uma história Star Wars", principal estreia do final de semana, com um decepcionante segundo lugar.

Entre sexta-feira (24) e domingo (27), "Deadpool 2" arrecadou R$ 7,76 milhões e vendeu 494,4 mil ingressos. No mesmo período, "Han Solo" fez R$ 4,8 milhões e vendeu 234,86 mil ingressos.

Os números foram divulgados nesta segunda-feira (28) pela comScore.

Bilheteria de 'Han Solo' no fim de semana de estreia decepciona. (Foto: Divulgação)



A produção da 20th Century Fox – a segunda com Ryan Reynolds no papel do herói Deadpool – entrou em cartaz no país em 17 de maio e agora soma R$ 39,23 milhões, com 2,64 milhões de ingressos vendidos.

Em terceiro lugar, ficou "Vingadores: Guerra infinita", com R$ 3,82 milhões e 224,3 mil ingressos vendidos no final de semana.

Já em quarto, uma surpresa: a final da Liga dos Campeões da Europa 2018. Disputado neste domingo (27) entre Real Madrid e Liverpool, o jogo foi exibido nos cinemas e faturou R$ 780,7 mil, com 21,8 mil ingressos vendidos.

'Han Solo' foi decepção também nos EUA

No chamado "mercado doméstico" (que inclui Estados Unidos e Canadá), "Han Solo" também decepcionou, com arrecadação abaixo do esperado.

O filme da Disney e da Lucasfilm, com história que precede a de "Star Wars", deve arrecadar cerca de US$ 101 milhões por lá nestes no fim de semana "prolongado", que ainda conta com o feriado do Memorial Day nesta segunda-feira (28) nos EUA.

A história que conta a origem de Han Solo conseguiu, até este domingo, cerca de US$ 83 milhões. As estimativas no início da semana davam conta que "Han Solo" teria algo entre US$ 130 milhões e US$ 150 milhões no fim de semana.

Dirigido por Ron Howard, o filme tem Alden Ehrenreich como um jovem Han Solo, que faz amizade com seu futuro copiloto e companheiro Wookie Chewbacca, e conhece o notório jogador Lando Calrissian (Donald Glover). Emilia Clarke, Woody Harrelson, Thandie Newton, Paul Bettany, Joonas Suotamo e Phoebe Waller-Bridge completam o elenco.

Veja, abaixo, o top 10 no Brasil entre 24 e 27 de maio:

1. 'Deadpool 2' (R$ 7,76 milhões)

2. 'Han Solo: Uma história Star Wars' (R$ 4,8 milhões)

3. 'Vingadores: Guerra infinita' (R$ 3,82 milhões)

4. Final da Liga dos Campeões da Europa 2018 (R$ 780 mil)

5. 'Paulo, apóstolo de Cristo' (R$ 474 mil)

6. 'A abelhinha Maya: O filme' (R$ 254,3 mil)

7. 'Tully' (R$ 223,93 mil)

8. 'Alguém como eu' (R$ 209,44 mil)

9. 'Nada a perder' (R$ 136 mil)

10. 'Antes que eu me esqueça' (R$ 128,32 mil)

G1