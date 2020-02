Big Brother Brasil: Nasce o filho de Pyong Lee.

Sammy Lee, mulher de Pyong Lee, deu à luz Jake, primeiro filho do casal, neste domingo (18). A informação foi divulgada através do perfil oficial de Pyong no Twitter.



O BABY JAKE NASCEU, #TeamPyong! Chegou às 11:30, de ontem, 16 de fevereiro de 2020. Jake e a mamãe (@eusammylee) passam bem. E a gente deseja muita saúde pra essa família linda! <3 pic.twitter.com/opeUV3EGjU — Pyong Lee (조영래) #BBB20 ☯ (@PyongLeeTV) February 17, 2020

"O baby Jake naceu, #TeamPyong", diz um tuíte. "Jake e a mamãe passam bem. E a gente deseja muita saúde pra essa família linda!"

Segundo o perfil, o bebê nasceu por volta das 11h30 do domingo. Sammy, no entanto, publicou stories em seu Instagram, ainda grávida, até às 16h do domingo.



Confira o vídeo que Pyong deixou gravado para este momento.

#Pyong confinado não sabe ainda que é papai. Mas vocês verão em primeira mão o vídeo que ele deixou pronto pro Jake. ☯❤



BEM VINDO JAKE pic.twitter.com/M7rSTMs9nY — Pyong Lee (조영래) #BBB20 ☯ (@PyongLeeTV) February 17, 2020

Folhapress