Biel bate de carro em motoboy e foge do local do acidente sem prestar socorro

O cantor Biel falou nesta terça-feira (28) a um programa de televisão e deu sua versão sobre o acidente que aconteceu no último domingo (26) em que bateu em um motoboy e, a princípio, se recusou a pagar o prejuízo de R$ 4.600. Porém, depois da repercussão negativa do caso, o artista voltou atrás e resolveu indenizar o motociclista pela batida. A informação e o vídeo foram divulgados primeiramente pela jornalista Fábia Oliveira, do jornal “O Dia”.



No entanto, a esposa do motoboy, Jéssica Rocha, ficou indignada pela mentiras contadas, segundo ela, pelo cantor no programa. “O programa de TV exibiu um vídeo cortado. Na gravação completa, ele nega socorro e foge do local”, disse.

“Biel foi na concessionária que nós tínhamos deixado a moto para fazer a avaliação e ele me disse que ia colocar peças paralelas porque ficaria mais barato o conserto. Eu tenho todos os prints da conversa. Até parece que ele não tinha condições de pagar os R$ 4.600! A minha moto é nova e se eu trocasse por outras peças fora da concessionária, perderia a garantia. Expliquei e ele disse que não poderia fazer nada. Mas, depois da repercussão, ele me ligou e disse que ia pagar”, completou Jéssica.

A esposa do motoboy afirma que o pagamento das peças só foi feito depois de Biel perceber que a mídia repercutiu o acidente.

“Ele pagou depois da repercussão, depois que chegou na mídia. Eu tenho certeza do que estou dizendo porque tenho o boletim de ocorrência e estão omissão de socorro e fuga registrados”, finalizou.



