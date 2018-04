Beyoncé | Show no Coachella será transmitido ao vivo pelo YouTube

O Coachella, festival que acontece na Califórnia a partir da próxima sexta-feira, dia 13, anunciou que uma série de artistas terão suas performances transmitidas ao vivo, no YouTube oficial do evento. Entre eles está Beyoncé, que retorna aos palcos no dia 14.

Foto: Divulgação/ Columbia Records

A transmissão, que também divulgará shows de Aurora, The Weeknd, St. Vincent, entre outros, pode ser assistida através deste link.

