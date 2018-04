Beyoncé retorna aos palcos em show marcante no Coachella 2018

Beyoncé, 36, é a primeira mulher negra a ser uma das atrações principais do Coachella 2018. A cantora, que deu à luz os gêmeos Rumi e Sir em junho do ano passado, retornou aos palcos neste sábado (14) para um show inesquecível. Os internautas brasileiros ficaram até de madrugada acordados para assistir ao momento mais esperado do festival de música, que acontece na Califórnia, Estados Unidos. A apresentação, que durou quase 2 horas, teve os maiores hits da cantora, que surpreendeu os fãs aos chamar algumas participações especiais.





Beyoncé no Coachella 2018. Foto: Reprodução/ Robin Harper/Beyonce.com

Kelly Rowland, 37, e Michelle Williams, 37, subiram ao palco levando o público ao delírio. O trio, conhecido como Destiny's Child, se separou em 2005, e agitaram o público com as músicas mais famosas do grupo: Say My Name, Lose My Breath e Soldier.

Jay-Z, marido de Beyoncé, também fez um dueto com a cantora na música Déjà Vu. Solange Knowles, irmã da cantora, também arrasou ao dançar Get Me Bodied junto com Bey. Para o espetáculo, Beyoncé teve o apoio de dezenas de dançarinos e uma banda marcial.



Beyoncé no Coachella 2018. Fotos:Reprodução/ Robin Harper/Beyonce.com



Em outro momento do espetáculo, Beyoncé fez uma homenagem a Nina Simone, fazendo um mashup das músicas Drunk in Love com Lilac Wine. Beyoncé nunca teve medo de dar suas opiniões políticas em suas apresentações e no Coachella não foi diferente.

A cantora incluiu um trecho do trecho de um discurso de Malcolm X, um dos líderes nas décadas de 1960 e 1970 que reivindicava direitos civis para a população negra, durante a música Don't Hurt Yourself.





Beyoncé no Coachella 2018. Fotos:Reprodução/ Robin Harper/Beyonce.com

"Era para eu ter me apresentado no Coachella antes, mas acabei ficando grávida", disse Beyoncé antes de encerrar o show. "Eu tive tempo para sonhar sobre esse show, com duas almas lindas na minha barriga, e isso é mais do que eu sempre sonhei. Eu espero que vocês tenham gostado do show, trabalhamos duro".

Um dos momentos mais icônicos, que transformou o nome do festival, foi uma base da voz de DJ Khaled: "Depois dessa performance, eles têm que mudar o nome para BeyChella".

Setlist completa do show:





Beyoncé no Coachella 2018. Fotos:Reprodução/ Robin Harper/Beyonce.com







Crazy In Love

Freedom

Lift Every Voice and Sing

Formation

Sorry

Bow Down

Drunk In Love

Diva

Flawless

7/11

Don't Hurt Yourself

I Care

Partition

Yoncé

Mi Gente

Baby Boy

Hold Up

Countdown

Check On It

Déjà Vu com JAY-Z

Run The World (Girls)

Lose My Breath com Destiny's Child

Say My Name com Destiny's Child

Soldier com Destiny's Child

Get Me Bodied (Timbaland remix)

Single Ladies (Put A Ring On It)

Love On Top

