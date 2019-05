Beyoncé mostra novo visual de cabelos mais lisos e castanhos

Linda de qualquer jeito, né?! Beyoncé surgiu de visual novo e surpreendeu seus milhões de fãs! A cantora apareceu de look repaginadíssimo, com os cabelos mais lisos e escuros, no tom castanho, com direito a luzes.

Nas imagens, divulgadas no Instagram, Bey foi clicada dentro de seu jatinho particular e até aproveitou para fazer um ensaio improvisado do lado de fora da aeronave, na pista de pouso. E como ela só sai de casa se for pra arrasar de vez, ainda caprichou no look, avaliado em 15 mil reais.



Beyoncé (Foto: Reprodução/Instagram)



