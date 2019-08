Beto Barbosa diz que pediu para morrer quando tratou um câncer

O cantor Beto Barbosa, 64, se recuperou de um câncer na bexiga. Durante o tratamento, porém, ele conta que não aguentava mais tanto sofrimento e que, em muitas oportunidades, pediu para morrer.



"O único medo que eu tinha era de sofrer. Eu estava tomando morfina direto. Alguns momentos, naquela UTI, pedia para Deus me levar, pois não aguentava mais sofrer tanto", disse em entrevista ao The Noite, no ar nesta terça (27), no SBT.

De acordo com Barbosa, durante um ano o médico dizia para ele que o problema era uma infecção urinária. "Se tivesse descoberto um ano antes não tinha tirado próstata, bexiga, uma parte da uretra, uma parte do intestino", revelou.

A partir de agora, o artista passa por acompanhamento médico constante. Porém, em suas últimas análises não foram mais encontradas células cancerígenas.

O momento agora é de se concentrar para fazer músicas. "Faço a letra, a música e os arranjos. Aí vou dançar para ver se é dançante. Se for dançante eu gravo", comentou o rei da lambada. "A lambada trouxe uma moda, um gênero, um estilo", apontou.

Folhapress