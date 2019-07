Bernardo Mesquita é pai pela primeira vez e mostra o rostinho do filho Bento

O ator Bernardo Mesquita , 26, acaba de se tornar pai pela primeira vez. Em sua conta no Instagram, mostrou o rostinho do pequeno Bento pela primeira vez. "Bem-vindo, grande amor da minha vida", publicou. A criança nasceu saudável em um hospital do Rio de Janeiro nesta sexta-feira (19).

Rapidamente muitos amigos famosos prestaram suas felicitações ao papai de primeira viagem. Dentre eles o ator Marcello Melo Jr. "Venha Com Muita Saúde, Bentinho. Porque amor não lhe faltará nessa vida!", escreveu.



Foto: Reprodução/Instagram

Isabella Santoni também mandou sua mensagem de apoio. "Que amor, parabéns." Vocalista da Banda Eva, Felipe Pezzoni, foi outro que fez questão de marcar presença nesse momento. "Parabéns, irmão, bem-vindo ao time. Que Deus abençoe seu mulekinho", publicou.

Dentre os papéis de destaque de Mesquita na TV, destaque para suas atuações "Duas Caras" (Globo, 2007), "Malhação" (Globo, 2010) e "O Rico e Lázaro" (Record, 2017). Ele também ficou bastante marcado por sua atuação no filme "O Mistério de Feiurinha" (2009), no qual fez par romântico com a filha de Xuxa, Sasha Meneghel. Foi eleito "príncipe" no extinto TV Xuxa, naquele mesmo ano.

Folhapress