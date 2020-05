O filme "O Caminho de Volta" que foi lançado recentemente em plataformas streaming no Brasil, tem a narrativa centrada num ex-jogador de basquete que luta contra o alcoolismo por meio do incentivo, como treinador, a um time de jovens promessas do esporte, como ele foi um dia. Todo o interesse do longa vem do fato de que ali está de alguma forma refletida a história de Ben Affleck atrás das câmeras.

O ator Ben Affleck, 47 anos, também lutou contra o vício em bebida, ele passou três temporadas em clínicas de reabilitação, a última delas em 2018. Ele atribui, por exemplo, o fim de seu casamento de 13 anos com a atriz Jennifer Garner às consequências do alcoolismo.

Outrora galã de Hollywood, Affleck se exibe como um homem abatido desde os primeiros minutos de tela, acima do peso, de barba oleosa e uma cara fechada que se abre às vezes em grunhidos.

O vício do personagem surge em momentos de impacto, como a latinha de cerveja colocada na saboneteira em todo santo banho e as cenas em que o protagonista, anestesiado de beber, é carregado quase inerte para longe do balcão do bar, mantendo os olhos abertos só por acaso.



Ben Affleck reflete em filme sua própria luta contra alcoolismo. Reprodução



Há uma dose de humilhação em cena, e o mais intrigante é imaginar o quanto daquilo fez parte da vida do ator milionário –que admite ter usado o personagem para seu processo terapêutico–, num efeito curioso de duplicação da empatia.

Embora tire esse material da própria experiência, Affleck nunca foi bom ator e assim segue, ainda que tenha sido bem dirigido em performances por cineastas como David Fincher, em "Garota Exemplar", de 2014, e Gus Van Sant, em "Gênio Indomável", de 1997.

Também foi bem conduzido por si mesmo em "Argo", de 2012, thriller enérgico que passou a ser detestado após ganhar o Oscar, mas que representou a coroação de uma bem-sucedida incursão de Affleck na direção, na virada para os anos 2010.

De lá para cá, sua carreira atrás das câmeras esfriou, entre projetos ruins ("A Lei da Noite") e cancelados (o finado Batman que seria estrelado e dirigido por ele), o que tem relação, não é difícil concluir, com as lutas empreendidas pelo ator em sua vida pessoal.

Os bastidores de "O Caminho de Volta" é como registro histórico, em que uma estrela de primeira grandeza exibe seus monstros sem maquiagem, sem glamour e sem qualquer expectativa de glória.

O CAMINHO DE VOLTA

Onde: disponível em plataformas como Google Play, AppleTV, Vivo Play, Looke e Now

Classificação: 16 anos

Elenco: Ben Affleck, Al Madrigal, Janina Gavankar, Michaela Watkins

Produção: EUA, 2020

Direção: Gavin O'Connor

Avaliação: regular

folhapress