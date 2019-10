Belo e Gracyanne Barbosa fazem festão de 150 mil reais para a neta

Belo e sua mulher, Gracyanne Barbosa, comemoraram no domingo (27) o aniversário de Alice, terceira neta do cantor, que completou três anos de idade. Ao lado de Ingrid, uma das filhas do pagodeiro, o casal recebeu cerca de 80 convidados em um espaço de festas em São Paulo.



O cantor e a mulher investiram 150 mil reais na comemoração, que teve mais de 2 mil docinhos, finger food, ilhas gastronômicas, entradas e mais. “Nossa princesa está completando 3 anos, e para nós é uma alegria muito grande proporcionar uma festa dessa pra ela, estou muito emocionado, ela é a alegria dos nossos dias”, declarou Belo, que também é avô de Raney e Rafaela, filhos de Paulo, um dos quatro filhos do cantor.



A festa teve como tema a boneca Barbie, em um clima praiano. Gracy revelou que a preparação do evento está acontecendo há um ano. "Parecia que o aniversário era meu, estava tão ansiosa, falei com o Kadu []Rodrigues, organizador] ano passado sobre essa festa, tem mais de um ano que estamos cuidando de tudo, e superou todas as minhas expectativas", celebrou a musa.



