Beckham é proibido de dirigir após usar o celular ao volante

O ex-jogador de futebol inglês David Beckham, 44, está proibido de pegar o volante pelos próximos seis meses, de acordo com informações da BBC. Segundo ela, o astro da publicidade e marido de Victoria Beckham cometeu a infração de trânsito em novembro do ano passado enquanto transitava com seu Bentley pela região central de Londres.



Ex-jogador do Manchester United por dez anos e do Real Madrid por outras quatro temporadas, Beckham foi sentenciado pelo Tribunal de Bromley, no Reino Unido e, segundo a emissora, admitiu a culpa, apesar de seu advogado dizer que ele não se lembrava do incidente. Ele teria sido fotografado por um anônimo.

A perda da carteira de motorista se deu por conta dos seis pontos que ele levou pelo uso indevido do telefone e de outros seis que já faziam parte do documento. O ex-atleta já havia sido multado por excesso de velocidade em outra ocasião.

Folhapress