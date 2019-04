BBB 19: Paula diz que vai ajudar Hariany financeiramente

Em entrevista coletiva na noite desta sexta, 12, segundo o Gshow, a vencedora do R$ 1,5 milhão disse que vai conversar com a amiga, que foi desclassificada do programa após ter agredido fisicamente Paula durante uma discussão.



“Vou pensar junto com ela, vou ver o que ela precisa para vida dela, eu quero muito ajudá-la porque pelo menos R$ 50 mil ela ia ganhar. Agora que ganhei o prêmio, posso ajudá-la”, afirmou.

Paula descartou também uma possível intenção de Hariany em prejudicá-la durante a briga: “De jeito nenhum. Não é da índole dela. Quando ela falou que iria me dizer algo fora da casa e eu fiquei irritada, a intenção era me proteger e não me prejudicar”.

A mineira disse que a amizade com a sister é verdadeira e que elas criaram uma relação de irmãs na casa. “A gente criou uma relação de irmão lá dentro. E irmão briga, bate. A gente viveu uma emoção toda lá dentro e precisava de alguém pra descontar a raiva. Eu era o saco de pancada dela, e ela o meu. No fim, ela devia estar cheia de emoção e ficou alterada porque bebeu”, disse a vencedora.





Paula, vencedora do BBB 19, ao ouvir o resultado da votação - Foto: Reprodução/Rede Globo



A família a alertou que talvez ela tenha de responder judicialmente por declarações racistas dadas durante o reality, e a sister afirmou que está preparada para o que vier. “Eu falo demais e com certeza esse é um dos meus maiores defeitos. Falar demais foi muito ruim para mim no jogo, mas também teve seu lado positivo porque as pessoas viram o quanto eu fui verdadeira. Não medi minhas palavras e teve gente que mediu, teve gente que se segurou. Errando, falando demais e sendo até processada eu ganhei R$ 1,5 milhão e vou encarar tudo.”

A campeã também disse ter aprendido muito no programa, inclusive sobre ela mesma. “Aprendi muitas coisas lá. Muita coisa sobre mim. Graças a Deus cheguei aqui na final. Só tenho gratidão a todas as pessoas que votaram para que eu ficasse na casa este tempo todo.”

Sobre o destino do prêmio, ela reafirmou que vai ajudar a família a pagar dívidas e que precisa também poupar. “Eu sou muito pão dura comigo, mas com pessoas da família dou tudo. É certo que eu vou ajudar a pagar todas as contas pendentes na minha casa. E eu preciso guardar, porque este é o dinheiro da minha vida.”

