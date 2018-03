Barack Obama, o ex-presidente dos Estados Unidos, pode ganhar uma série de TV original na Netflix. A informação é do New York Times, que afirma que o político está em "discussões avançadas" com o serviço de streaming.

O formato ainda não foi fechado, mas a ideia é ter uma plataforma após deixar a Casa Branca. O conteúdo, feito em conjunto com a ex-Primeira Dama Michelle Obama, "destacaria histórias inspiradoras". Uma fonte do jornal também afirma que o programa não seria uma resposta às críticas de conservadores ou do atual presidente Donald Trump.

Nada foi oficialmente confirmado até o momento. Seja como for, Obama já deu as caras no serviço de streaming: ele foi o primeiro convidado do novo talk show de David Letterman, O Próximo Convidado Dispensa Apresentações.

Omelete