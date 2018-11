Banda infanto-juvenil Luiz Gonzaga se apresenta no Concertos Matinais

No próximo domingo o projeto Concertos Matinais recebe a apresentação da Banda infanto-juvenil Luiz Gonzaga, do bairro Mocambinho, uma das pioneiras do projeto Banda Escola. O concerto está marcado para as 11h da manhã, com entrada franca.



A Banda Luiz Gonzaga atende os alunos da Escola Municipal do Mocambinho, antigo Escolão do Mocambinho. Desde os anos 1990, ano de sua fundação junto à SEMEC e à Prefeitura de Teresina, a banda desempenha um grande trabalho de socialização e musicalização, tendo formado alguns dos mais importantes nomes da música piauiense de hoje e revelando músicos no cenário cultural local e nacional.

Foto: Divulgação

Os regentes Humberto Oliveira e Marcelo Costa, frutos do projeto e atual instrutores da banda, estão à frente da banda, dando continuidade ao trabalho que vem se renovando a cada ano, com a saída e entrada de novos jovens. As bandas de música que integram o projeto Banda Escola desempenham o papel de levar cultura e cidadania aos jovens, sendo um forte instrumento de socialização.

O projeto Concertos Matinais tem como objetivo levar apresentações musicais de qualidade à população gratuitamente. A iniciativa ocorre sempre aos domingos, com entrada franca.

As apresentações acontecem no Palácio da Música de Teresina, instituição mantida pela Prefeitura Municipal, por meio da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves. A casa fica localizada no cruzamento das ruas Santa Luzia e Treze de Maio, N° 1241, Centro, local onde funcionou o antigo Mercado do Cajueiro.

Yuri Ribeiro