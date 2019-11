Banda Eva celebra 40 anos de história com DVD especial e show

A Banda Eva vai fazer um grande show nesta sexta-feira (1º) para dar início às comemorações dos 40 anos da banda, e para lançar parte do DVD gravado em Belo Horizonte (MG), em maio deste ano, com participações de Wesley Safadão, Mumuzinho, Léo Santana e Durval Lelys.

"Eu me sinto realizado. É uma grande honra fazer parte e escrever um importante capítulo da história vitoriosa que marcou a vida de gerações. Poucas bandas tiveram esse privilégio de estar há 40 anos na estrada", diz o vocalista, Felipe Pezzoni, 35, à frente do Eva pelos últimos seis anos.

O DVD traz importantes hits de todas as fases da banda, desde os primórdios do grupo musical até o auge com Ivete Sangalo entre 1993 e 1999. Entre os destaques estão "Beleza Rara", "Não Precisa Mudar" e "Leva Eu", além das inéditas "Nome da sua Saudade" e "Stand Up" (esta com Mumuzinho) -ao todo, serão sete novas canções.

A cantora baiana, aliás, não conseguiu participar da gravação do DVD, mas gravou um clipe com a Banda Eva, ainda sem data de lançamento. "Participo de todas as comemorações. É uma história incrível que revelou só gente maravilhosa, inclusive eu", disse à época.

"Vamos soltando semanalmente videoclipes das músicas no YouTube. Nas plataformas de streaming, nós vamos soltar 12 canções, a princípio, de um total de 24. A segunda parte deve começar em dezembro", diz Pezzoni, que se apresentará com a banda nesta sexta (1º), a partir das 23h30, no Vila JK, na zona sul de São Paulo.

Após a gravação do DVD, Pezzoni afirma que ele e a banda fizeram um balanço e avaliaram que haviam acertado no processo de escolha das canções. "Foi fluindo de forma natural, mas foi difícil. Compilar 40 anos de história em um DVD é tarefa árdua. Sempre faltará algo."

A marca de 40 carnavais é datada de 1980 com a criação do Bloco Eva, tradicional grupo da folia baiana. Posteriormente a isso, foi criada uma banda para levar aos palcos a música contagiante que já mexia com o público nos trios. As comemorações, portanto, vão durar até o Carnaval de 2020, adianta Pezzoni.

"Vai ser um ano comemorativo e teremos um bloco que será uma experiência única. Também já iniciamos o processo de ouvir músicas para pegar algumas influências para um novo projeto no ano que vem", diz o artista.

Para Pezzoni, o mais importante agora é continuar a fazer com que o folião do Eva e o fã da banda sintam-se abraçados. E a meta é continuar firme na caminhada que já foi trilhada por outros grandes nomes. Além de Ivete Sangalo, a banda também teve nos vocais Saulo, de 2002 a 2007, Emanuelle Araújo, de 1999 a 2002, e outros artistas na década de 1980 e 1990.

"Foi um período muito bacana, no qual aprendi muitas coisas. Foram três anos que ficaram marcados na minha memória. Entrei no Eva muito jovem e lá percebi meus reais anseios artísticos. Vivi, aprendi e voei para os meus outros sonhos. Desejo muita sorte e sucesso para os meninos que adoro", disse ela à época da gravação do DVD.

"Cada um contribuiu da sua forma e é assim que a história acontece. Cada um deles marcou época em determinados períodos. Toda a bagagem que herdo e levo aos palcos, também devo isso os meus antecessores", finaliza Pezzoni.

Folhapress