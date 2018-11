Backstreet Boys anunciam novo álbum e turnê mundial em 2019

Os Backstreet Boys têm novidades para os fãs. Formado por Brian, Kevin, Nick, A.J. e Howie, o grupo anunciou o lançamento de um novo álbum e uma turnê mundial para 2019.

Intitulado "DNA", o disco tem previsão de lançamento para 25 de janeiro do próximo ano, mas já teve o single "Chances" divulgado nesta sexta (9). A música foi composta por Ryan Tedder e Shawn Mendes. Em maio, já haviam divulgado a faixa "Don't Go Breaking My Heart".

Foto: Reprodução/Twitter

Já a turnê DNA começa em maio na Europa, antes de seguir para os Estados Unidos e Canadá. Por ora, na agenda não há apresentações no Brasil. A lista completa de shows está disponível no site da boy band.

"O nosso novo álbum DNA é realmente o futuro para onde vamos. Porque muita gente tem essas lembranças e essa nostalgia dos anos 90, mas este novo trabalho marca um novo tempo", disse Brian em entrevista à agência espanhola EFE.

"Estamos em um bom momento de nossas vidas. Somos pais, nos sentimos felizes com o que somos e isso foi levado ao disco, canção por canção."

Os donos de hits "I Want It That Way" e "As Long As You Love Me" comemoram 25 anos de carreira em 2018. Nick Carter esteve em setembro no Brasil para um show solo.

FolhapressAmon Borges