Babu se irrita com Prior: 'pessoa mais contraditória do mundo'

A amizade entre Babu e Felipe Prior está estremecida no BBB 20. Nos últimos dias, o ator tem se irritado com certa frequência com os comentários e atitudes do arquiteto. O mais recente desentendimento acontecei na madrugada e no início da manhã deste domingo (29).

(Foto: Reprodução)

Anjo da semana, Marcela escolheu neste sábado (28) Babu e Felipe Prior para o Castigo do Monstro. Com isso, os dois têm passado ainda mais tempo juntos e as conversas têm girado em torno da formação do Paredão. A líder da semana é Gizelly, com quem o arquiteto não tem boas relações.

Uma dos motivos da irritação de Babu com Prior é a insistência do arquiteto em direcionar os votos para Thelma. Babu já disse em vários momentos do jogo que não votaria em Thelma. "Qual é a dúvida de que você não vota na Thelminha? Todo mundo da casa sabe..", questiona Prior.

"Como você sabe que as pessoas sabem?", rebate Babu. E Prior prossegue: "Então abri seu jogo Babu. Não podia abrir de jeito nenhum". "Poque você não aceita as ideais, Prior, e eu tenho que aceitar as suas", questiona Babu sobre a pressão do arquiteto para fazer Babu votar em Thelma.

(Foto: Reprodução)

"Fico puto porque minha a ideia é... eu estou me indisponho a não querer ir com você para Paredão. Eu estou dando a cara a tapa. [...] uma dupla é uma dupla. Vamos jogar junto. Se é para jogar junto, vamos nós dois votar na Rafa", disse Prior.

"Mas não pelo meio que você estava arrumando..", disse Babu, que foi interrompido por Prior: "Então meu jogo é errado e você está apontando para a pessoa que estão tentando te defender." "Você não aceita mais o meu jogo?", respondeu Babu ao dizer que eles deveriam votar em Manu.

"Eu vou votar em quem eu quero, e vou votar na Manu, que é voto. Estou querendo te ajudar...", disse Prior. "Se você quer fugir do Paredão, você vota na Rafa", completa Prior. "Ou joga junto ou não joga. Eu sou assim", finaliza.

(Foto: Reprodução)

Babu afirmou que eles estão jogando juntos e questionou Prior por ter chamado Flayslane para ficar atenta ao Big Fone. "Eu perguntei para você antes", defende-se Prior, ao dizer que o jogo dele com Flay é claro. "Que jogo duplo é esse? Você é a pessoa mais contraditória do mundo", retruca Babu.

"Posso sair por ser contraditório então... Mas meu jogo é eu e você, Babu", disse Prior. Os dois continuaram ainda a trocar acusações até que Babu disse para Prior "se liga no seu tom". "Eu sou eu sou mano, você está se contradizendo a cada segundo", diz Babu, que se irrita e deixa Prior falando sozinho.

"Faz seu jogo que faço meu jogo. Pode ter certeza que vou te respeitar. Não vou votar em você até o final do programa", encerra Prior.

Folhapress