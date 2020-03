Todos os dias, uma ou mais hashtags sobre alguém do BBB 20 repercutem no Twitter. E a que tem mexido com os seguidores nesta quarta-feira (11) é uma que coloca Babu no foco dos holofotes.

Em uma conversa entre ele, Manu e Felipe Prior, Babu fez uma relação entre mulheres e cardápio. No papo, Babu dizia que no momento em que o colega de confinamento saísse do jogo ele poderia escolher a pessoa com quem iria namorar. Prior nunca teve um relacionamento sério.



Babu associa mulher a cardápio em conversa com Prior no BBB. Reprodução



"É que nunca apareceu a pessoa certa. Agora que vai vir um cardápio, você vai escolher. Aí, quando você provar: [você vai falar] 'é isso, é isso que eu quero para a minha vida'", disse.

A hashtag #mulhernãoécardápio ficou entre os assuntos mais comentados na rede social. "Não é a toa que até duas semanas atrás o Babu era rejeitado, vocês esquecem das coisas muito rápido", escreveu uma seguidora.

"Militei para Daniel, Pyong e Prior. Não irei passar pano para o Babu, pois mulher não é cardápio", disse outro.

