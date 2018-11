Azealia Banks teria cancelado show por se recusar a abrir para Pabllo Vittar

A rapper Azealia Banks, 27, publicou em seu Instagram uma nota avisando aos fãs que o seu show marcado para acontecer durante o Festival Pisa Menos, em Fortaleza, foi cancelado. Pabllo Vittar e Kaya Conky estavam na programação.

O produtor do evento afirmou que Azealia se negou a cantar antes de Pabllo Vittar, mas a americana disse que cancelou o show por problemas técnicos.

Primeiro, para avisar os fãs, a cantora postou uma nota em seu Instagram sem se justificar. "Olá, amigos em Fortaleza. Inesperadamente, não haverá performance de mim esta noite. Eu amo todos vocês e prometo voltar em breve", escreveu Azealia.

Pabllo interagiu com a rapper na internet. "Mulher, quero teu show", comentou Pabllo Vittar na publicação de Azealia Banks. Mas a americana respondeu: "Fica para uma próxima".



Azealia Banks recebeu um comentário de Pabblo Vittar em uma publicação (Foto: Reprodução/Instagram)

Depois disso, os produtores publicaram posts no Instagram dizendo que Azealia se negou a se apresentar antes da cantora Pabllo Vittar na programação do festival. Eles informavam ainda que o dinheiro dos ingressos seria devolvido e que o valor pago pelo Meet & Greet (encontro da cantora com os fãs) também seria reembolsado.

A informação de que ela não se apresentou por causa do horário de seu show não foi confirmada pela cantora, que cumpriu as outras datas. Ela cantou nesta quinta-feira (15), em Recife, e tem show marcado para esta sexta-feira (16) em São Paulo.

Pelo Instagram, Azealia acusou a produção do festival de não agir de forma profissional. "Fortaleza, o promotor tratou minha equipe de maneira não profissional. Eles tentaram mudar meu hotel, não alugaram nenhum dos equipamentos que eu precisava para fazer e continuaram cortando elementos de produção do meu set. Eu não tinha ideia de que seria tratada dessa maneira", escreveu.

Folhapress