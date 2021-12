Ávine Vinny é solto após ex-mulher retirar queixa de ameaça

Atualizada às 15:18

O show de Ávine Vinny que estava programado para acontecer na noite desta terça-feira (14) no município de Cocal de Telha foi cancelado pela prefeitura da cidade mesmo após a liberdade do cantor anunciada na tarde de hoje. Através de comunicado oficial, a Prefeitura de Cocal de Telha informou que as demais atrações seguem mantidas, contudo, o show de Ávine Vinny está cancelado da programação de 26 anos do município.

O cantor Ávine Vinny, conhecido pelo hit Coração Cachorro, foi solto nesta terça-feira (14) após passar a noite na Delegacia de Capturas (Decap), em Fortaleza. O artista foi preso ontem acusado de ameaçar a ex-mulher, Laís Holanda.

A assessoria de Ávine comunicou à imprensa na tarde de hoje que o processo contra o cantor foi arquivado após a ex-mulher retirar a queixa. O cantor foi liberado sem a necessidade de medida protetiva ou tornozeleira eletrônica.

Mesmo com a decisão, o show do cantor Ávine Vinny que estava agendada para a noite desta terça-feira (15), em praça pública, em comemoração aos 26 anos do município de Cocal de Telha, no Norte do Piauí, foi cancelado.

O caso

A Polícia Civil do Estado do Ceará informou que o cantor foi preso na tarde dessa segunda-feira (13) por violência doméstica, depois que a vítima comparecer a delegacia para relatar uma ameaça. Durante o registro do procedimento, a vítima recebeu mensagens do suspeito com novas ameaças. A mulher manteve um relacionamento com o cantor durante oito anos e tem uma filha.

