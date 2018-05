Avicii é homenageado em discurso no Billboard Music Awards

O DJ sueco Avicii foi relembrado em um discurso de Halsey e The Chainsmokers durante o Billboard Music Awards, que aconteceu na noite de ontem (20). "Sua morte foi uma grande perda para o mundo da música e para nós. Ele era um artista que inspirou muitos em muitos jeitos. Para falar simplesmente, ele significa muito para nós e para todos na comunidade do EDM", disse Andrew Taggart.

Foto: Reprodução/Billboard

Halsey completou: "Todos que trabalharam com ele concordam que ele era uma alegria, o que faz desta tragédia ainda mais dolorosa. É um lembrete a todos nós para nos fazermos presentes, apoiar e amar todos os amigos e familiares que possam estar sofrendo de questões mentais".

Avicii morreu aos 28 anos em 20 de abril. Em sua carreira, Avicii foi indicado duas vezes para o Grammy, uma vez pela faixa "Sunshine", parceria com David Guetta lançada em 2012, e uma vez pela música "Levels", de 2013. Algumas de suas canções mais famosas são "Wake Me Up!", "You Make Me", "Hey Brother" e "Waiting for Love". Seu último trabalho foi o EP Avīci (01), produzido pelo próprio artista e lançado pela Avicii Music em 10 de agosto de 2017.

Omelete