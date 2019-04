Autoras alteram roteiro de “Verão” para saída de Humberto Martins

O roteiro de “Verão 90” – trama das 19h da TV Globo – teria sido alterado para que Humberto Martins possa deixar o elenco da novela. O ator teria interesse em se afastar definitivamente da novela.

Segundo o colunista Leo Dias, apesar de as autoras Izabel Oliveira e Paula Amaral já terem deixado tudo pronto para que o personagem do veterano saia do ar, o artista negou a informação.

Nos capítulos recebidos pelo elenco na última quarta-feira (4), inclusive, Madá (Fabiana Karla) prevê que Herculano vai morar em Hollywood e rodará um filme sobre o Titanic.

KLEBER SALLES/MSN