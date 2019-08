Autor global Walcyr Carrasco diz que é vítima golpe

Walcyr Carrasco , 67, o autor da novela da Globo "A Dona do Pedaço", revelou através das redes sociais neste sábado (24) que está sendo vítima de um golpe.

"Alguém conseguiu meus dados e está tentando dar um golpe em meu nome! Gerentes de banco, profissionais da área não caiam nessa!!! Liguem e confirmem! Chamem a polícia!", escreveu Carrasco na legenda de um vídeo que publicou em seu Instagram, onde ele dá detalhes sobre a situação.

"Estou sendo vítima de um golpe. Vários bancos já me ligaram porque alguém está tentando financiar um carro em meu nome. Mas eu não estou financiando carro. Alguém pegou meu CPF, não sei o quê mais, está tentando financiar carro, não sei o que mais está tentando aprontar. Por favor, gerentes de banco, quem estiver aí no mercado, se alguém aparecer tentando financiamento em meu nome, me consulte, confirme, porque eu não estou tentando nenhum. É um favor que me fazem e, se puderem, chamem a polícia", explica na imagens.



Carrasco está no ar atualmente como autor da novela da faixa das 21h da Globo. Além de ter um elenco de peso, com Juliana Paes, Paolla Oliveira e Fernanda Montenegro, o autor tem convidado outros famosos para integrar a trama.

Um deles foi o cantor sertanejo Luan Santana, 28. A assessoria do artista confirmou o convite feito pelo autor da novela, mas não deu detalhes se o cantor vai realmente participar do folhetim e quando isso deve acontecer. Já a Globo informou que não tem a confirmação da participação de Luan. Alguns jornais chegaram a noticiar que o músico interpretaria ele próprio.

Recentemente, Luan Santana gravou seu sexto DVD durante um megashow em Salvador. Três anos após seu último trabalho, o músico classifica o atual projeto como o mais ambicioso em 11 anos de carreira. Intitulado "Viva", o novo trabalho tem 17 músicas, sendo 12 inéditas, e marca a volta de Luan às grandes plateias.

