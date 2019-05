Australiano afirma ser neto de Elvis e diz que não está buscando fama

Dakota Striplin, cantor australiano que participou de reality shows musicais como 'The Voice Australia', 'America's Got Talent', 'Australia's Got Talent', e tenta há alguns anos ser reconhecido na carreira musical, fez uma revelação surpreendente em entrevista à Woman's Day dizendo que pode ser o neto de Elvis Presley.



Dakota Striplin (Foto: Instagram)



O australiano de 24 anos afirma que sua falecida avó era amiga íntima de Elvis na época em que engravidou do pai dele. "Mamãe começou a pesquisar datas, associações e coisas assim", disse Dakota à publicação. "E ela viu que essa poderia ser uma possibilidade porque minha avó costumava trabalhar para Elvis e aparentemente se encontrou com ele e o conhecia bem", disse ele, acrescentando que o marido de sua avó estava "ausente" na época.

Dakota também afirmou que um teste de DNA mostrou que o pai de Dakota não é diretamente relacionado a nenhum de seus irmãos e irmãs, o que significa que ele pode ter sido concebido fora do casamento. De acordo com ele, sua linhagem também foi questionada quando ele descobriu que sua avó costumava levar seu pai em viagens para o Havaí - um dos locais favoritos de Elvis - o tempo todo. Mas as tentativas da família de contatar a família de Elvis Presley não deram certo, já que ninguém retornou. "Minha mãe tentou enviar um e-mail para eles e disse: 'estamos apenas tentando entender essas coisas'”, afirmou Dakota, insistindo que está procurando a verdade e não publicidade.



O músico Elvis Presley (Foto: Getty Images)

Elvis ficou famoso por se casar com Priscilla Presley em 1967, mas após o divórcio de 1973, o cantor supostamente teve relacionamentos breves com outras mulheres. Elvis também namorou a compositora Linda Thompson (ex-esposa de Caitlyn Jenner) e mais tarde namorou Ginger Alden até sua trágica morte em 1977. A única neta confirmada de Presley é Riley Keough, a filha de 29 anos de Lisa Marie Presley e do cantor e compositor Danny Keough. Nos últimos anos, Riley encontrou a fama como estrela do programa 'The Girlfriend Experience', além de um papel coadjuvante em 'Mad Max: Estrada da Fúria' em 2015.

