Audiência entre Xuxa e Datena termina sem acordo

Em audiência de conciliação realizada nesta quarta-feira (3) na 1ª Vara Criminal de Pinheiros, na Zona Oeste, os advogados de José Luis Datena e Xuxa Meneguel (os famosos não compareceram) pediram a suspensão do processo por trinta dias para que um possível acordo ocorra entre as partes. Em novembro de 2017, a apresentadora da TV Record entrou com uma queixa-crime contra o colega da Band por injúria e difamação.



Na época, Datena tomou parte de uma discussão pública entre a “rainha dos baixinhos” e seu filho Joel Datena (com quem divide a apresentação do Brasil Urgente), que discordaram sobre a chamada “Lei da palmada”. No Instagram, Datena disse que o filho merecia umas palmadas quando ele assistia “àquela garota de programa infantil, que cresceu e continua infantil. E, além disso, imbecil”.

A audiência da quarta-feira deveria ter ocorrido em outubro passado, mas foi remarcada. O Ministério Público concordou com o adiamento do processo.

