Atriz mirim revela que sofreu tanto bullying que precisou mudar de escola

Ela é uma das grandes promessas de Hollywood atualmente. Mas isso não quer dizer que Millie Bobby Brown esteja imune às críticas e ao bullying. A atriz de 15 anos revelou que sofreu muita intimidação quando estava na escola. Conhecida pela série 'Stranger Things', a atriz falou com Orlando Bloom em uma entrevista à revista americana Glamour sobre o que ela espera realizar como Embaixadora da Boa Vontade da UNICEF e disse que é "extremamente importante" falar contra o bullying.





A atriz Millie Bobby Brown (Foto: Getty Images)



De acordo com Millie, ela mudou de escola quando morava na Inglaterra por causa do bullying que enfrentou, o que “criou muita ansiedade e problemas com os quais eu lido ainda hoje”. “Eu passei por situações tanto na vida real quanto online que são devastadoras e realmente dói ler algumas das coisas que as pessoas dizem”, disse a atriz.

Para combater o bullying, ela quer tornar as redes sociais um "lugar feliz". “A mídia social é um dos melhores lugares do mundo e um dos piores - ela se contrapõe”, disse. “Ele envia mensagens incríveis; ela aumenta a consciência das situações que precisam ser ouvidas. Ninguém deveria dizer que não é uma plataforma para positividade e mudança. Mas há algumas coisas realmente arrasadoras que acontecem nas redes sociais e eu lidei com muitas ameaças online".

