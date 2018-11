Atriz Larissa Manoela assina contrato com a Netflix

A atriz Larissa Manoela, 17, anunciou que assinou um contrato de três anos com a Netflix. No ar como Mirela na trama de "As Aventuras de Poliana" (SBT), ela afirma que vai conciliar os dois trabalhos. Larissa conta que os fãs e colegas do SBT vibraram com a notícia.

Larissa está de malas prontas e viaja neste sábado (17) com os seus pais para Los Angeles. Além de conhecer a Netflix, ela vai assinar os papeis. O contrato com o SBT vai até 2019.



Larissa Manoela (Foto: Reprodução/Instagram)

"Primeiramente, quero agradecer a Deus por tantas oportunidades maravilhosas, tantos caminhos incríveis que Ele sempre me direcionou. Agradecer também ao diretor geral do SBT e ao meu direto artístico e a minha emissora do coração que sempre me apoiaram e vibraram comigo desde o início com o convite. E aos meus fãs que estão numa alegria só nas redes sociais e que estão comigo em todos os momentos", afirma Larissa.

Logo que ficou sabendo da novidade, Larissa postou a notícia em suas redes sociais. Ela ainda não confirma de qual conteúdo participará. "Chocados com essa novidade? Pois é! Foi assim mesmo que eu fiquei quando recebi esse convite incrível da Netflix. Eu fiz um suspense dizendo que sempre me perguntavam sobre carreira internacional, próximos trabalhos", disse Larissa no Instagram.

Folhapress