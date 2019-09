A atriz Fernanda Paes Leme, que atuou recentemente na Malhação: Vidas brasileiras, está curtindo férias no litoral piauiense há três dias.

Em imagens publicadas nas redes sociais, a atriz aparece curtindo as belezas da praia de Barrinha, uma vila de pescadores com 400 habitantes em Barra Grande.

Atriz Fernanda Paes Leme curte férias no litoral do Piauí. (Foto: Reprodução/Instagram)



Encantada com as belezas piauienses, a atriz global não tem economizado nas fotos nas redes sociais, seja na piscina ou na praia. Para a piscina, Fernanda escolheu um biquíni e maquiagem de cor néon para curtir o sol do litoral. "E houve boatos que eu estava numa pior", brincou ela.

Em stories publicados nesta segunda-feira (09), Fernanda, ou Fe, como é conhecida pelos amigos e fãs, aparece degustando ostras comercializadas por vendedores locais e aproveitou o pôr-do-sol típico de Barra Grande, com o mar recheado de kites, para fazer uma homenagem ao pai.



Já na manhã desta terça-feira (10), a atriz comunicou aos fãs que irá passear de barco, voltando para o almoço em um restaurante local.

Da Redação