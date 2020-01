Atriz ex-malhação posa com namorada nas redes

Lais Pinho está apaixonada. A bela, que interpretou a personagem Micaela em "Malhação", vive um relacionamento de mais de dois anos com a jovem Nathalia Tavares. As duas aparecem em diversos cliques postados pela artista dentro e fora do país.

Em um deles — em que ambas aparecem de rostinho colado em uma praia — Lais falou sobre o "dia feliz". Natália, em sua resposta, se declara à amada:

"Te amo, minha linda. Por mais dias como esses", escreveu ela, recentemente, em uma publicação.

Em outro momento, no estádio Wembley, no Reino Unido, as duas posaram momentos antes de começar o show das "Spice Girls". Lais colocou um coração ao lado da imagem e, a exemplo da outra publicação, também recebe uma declaração de amor.



"Te amo. Obrigada por estar neste momento comigo", escreveu. Lais, por sua vez, respondeu: "Feliz em fazer parte desse momento com você."



