Ticiane Pinheiro beija a filha, Manuella, e se declara

Ticiane Pinheiro está radiante com a chegada da segunda filha, Manuella, que nasceu na última sexta-feira (12). A apresentadora compartilhou uma foto beijando a testa da bebê. "Amor. Só amor e mais nada", escreveu ela na legenda. A menina – fruto do casamento dela com Cesar Tralli – nasceu às 16h35, com 3,5 kg e 50 cm, por meio de uma cesárea.



Foto: Reprodução/Instagram







Quem também está superfeliz com o nascimento é Rafaella Justus, a outra filha de Ticiane. A garotinha de 9 anos apareceu segurando Manuella no colo em uma foto postada por Jô Pinheiro.





Foto: Reprodução/Instagram

Manuella é comparada ao pai em foto postada por Otávio Mesquita

Otávio Mesquita foi visitar a nova mamãe e a bebê e postou um clique das duas em seu Instagram. "Parabéns, Ticiane e Cesar. Meu filho Pietro agradece. Vocês merecem todo amor de família. Beijos", escreveu o apresentador. Os usuários do Instagram apontaram semelhanças da menina com o pai. "A cara do Cesar. Fortinha", apontou uma. "Gracinha! Parece o papai dela", notou outra. "Que bochecha linda! A cópia do pai", observou um terceiro.

Casal não faz mistério com rostinho da filha: 'Sem palavras'

Ticiane Pinheiro postou uma foto com Manuella nos braços ao lado do marido e comentou emocionada o momento sublime vivido pela família. "Sem palavras para dizer o quanto esse momento está sendo mágico. Bem-vinda à vida, filha. Você já é muito amada por todos. Foi tudo tão lindo... E você, meu amor Cesar Tralli, conseguiu fazer desse momento ainda mais especial. Te amo demais e agora temos um pacotinho de biscoito", falou. O jornalista da TV Globo postou a mesma imagem e declarou-se à Manuella. "Bem-vinda ao mundo minha filha. Você já chega proporcionando a maior emoção da minha vida. Muito obrigado Deus. Te amo, Ticiane. Família abençoada", comentou.

Família ganha parabéns de Roberto Justus, ex-marido de Ticiane Pinheiro

Ticiane Pinheiro recebeu muitas mensagens de parabéns em suas redes sociais pelo nascimento de Manuella e uma delas foi do seu ex-marido, Roberto Justus, com quem foi casada por 7 anos. "Parabéns, Tici, Cesar e Rafinha! Muita felicidade com a chegada da Manu!", escreveu o pai de Rafaella Justus. Seguidores da apresentadora aprovaram a atitude do empresário, que agora é casado com Ana Paula Siebert . "Maturidade é outro nível. Homem de classe", escreveu uma. "Mais orgulhosa ainda de admirar uma pessoa como você", disse outra. "Homens como você é raríssimo", declarou uma terceira.

MSNMaria Clara EstrêlaSandy Swamy