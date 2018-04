Atores contam que desaprovaram roupas de super-herói em filmes

Não há nada mais divertido do que fingir ser um super-herói quando se é criança. Fantasias de super-heróis costumam ser as mais pedidas por crianças em celebrações como Carnaval ou Dia das Bruxas. Enquanto alguns apenas salvam o mundo em sua imaginação, outros têm a sorte de crescer e se tornarem atores e atrizes que interpretam esses personagens na tela. Ao contrário de quando éramos crianças, as fantasias costumam ser elaboradas e, às vezes, não são tão funcionais quanto parecem ser na tela. Não é para torturar os atores, é apenas para eles ficarem bonitos nas filmagens. Confira algumas roupas de super-heróis que não são apenas desconfortáveis, mas também constrangedoras!



Jennifer Lawrence como Mística, Scarlett Johansson como Viúva Negra, Tom Holland como Homem-Aranha (Foto: Divulgação)



Andrew Garfield como Homem-Aranha

Andrew Garfield em O Espetacular Homem-Aranha (Foto: Divulgação)

A interpretação de Andrew Garfield do Homem-Aranha foi bem recebida pela maioria das pessoas, mas usar o figurino nunca foi confortável para ele. O uniforme é tão apertado que deixou pouco para a imaginação, e depois das filmagens ele disse no The Ellen DeGeneres Show: “O objetivo de usar uma máscara é que você se sinta livre e possa ser o que quiser. Aquele era o ponto principal. Peter Parker se torna o Homem-Aranha e vira essa outra pessoa, seu alter-ego. Mas ‘saber que sua bunda foi filmada de ângulos diferentes faz com que você fique muito desconfortável’".

Christian Bale como Batman

Christian Bale como Batman (Foto: Divulgação)

A versão de Christian Bale para o Batman é a favorita de muitas pessoas. Ele, com a direção de Christopher Nolan, teve muito sucesso nos três filmes como o homem-morcego, mas por melhor que a roupa possa parecer, não era funcional quando ele precisava ir ao banheiro. Não ser capaz de usar o banheiro quando você precisa não é nada legal, e Bale disse que a experiência foi "um pouco humilhante" em uma entrevista para o The Guardian.

Olivia Munn como Psylocke

Olivia Munn interpreta a vilã Psylocke em ‘X-Men: Apocalypse’ (Foto: Divulgação)

O traje de Psylocke em ‘X-Men: Apocalypse’ era estranho e cheio de falhas. Embora pareça ótimo, o látex não era flexível e precisava de dois assistentes para ajudá-la a colocar a roupa. Não só isso, também era frágil e vários figurinos tiveram que ser substituídos depois que Olivia Munn os destruiu.

Ryan Reynolds como Deadpool

O ator Ryan Reynolds nos bastidores das filmagens de Deadpool 2 (Foto: Instagram)

Ryan Reynolds revelou que levou 45 minutos para colocar seu traje de Deadpool. O ator admitiu que "não foi fácil" colocar a roupa justa todos os dias, mas felizmente, no final das filmagens, ele já estava levando bem menos tempo para se preparar. Ele disse: "Quando começou, eu levava até 45 minutos, mas no final eu perdia só 10 minutos".

Tom Holland como o Homem-Aranha

Tom Holland como o Homem-Aranha. Faltou sentido aranha para o astro, não? (Foto: Divulgação)

A primeira versão do uniforme do Homem-Aranha que Holland recebeu foi um traje completo, sem uma máscara removível. Ele acabou tendo de falar sobre problema de não ser capaz de beber água para os designers de figurinos. Tom falou sobre sua resposta, "Eles disseram ‘Por que você precisaria beber água?' E eu disse: 'Porque eu sou humano! Eu preciso de água para sobreviver!'”, brincou Holland. Já a segunda versão do figurino teve que ser completamente removida para ele poder usar o banheiro.

Rebecca Romijn e Jennifer Lawrence como a Mística

Rebecca Romijn (Foto: Reprodução//Getty Images)

Apenas olhar para essas atrizes maravilhosas interpretando a Mística é possível dizer que não deve ser fácil. Colocar as próteses e maquiagem levava mais de 10 horas para Rebecca Romijn. Felizmente para Jen, leva apenas sete horas.

Jennifer Lawrence como Mística em cartaz de 'X-Men: Dias de Um Futuro Esquecido'. (Foto: Divulgação)

Margot Robbie como Arlequina

A Arlequina de 'Esquadrão Suicida' (Foto: Divulgação)

Enquanto muitos desses trajes são desconfortáveis por razões técnicas, não foi bem assim para Margot Robbie. Ela reclamou, na verdade, sobre como a fantasia de Harley Quinn era minúscula. Embora não seja necessariamente a primeira vez que exibe um pouco de pele em seus filmes, isso não faz com que seja confortável. Ela falou para o New York Times: “Como Margot, não, eu não gosto de usar isso. Eu estou comendo hambúrgueres na hora do almoço, e então você vai fazer uma cena em que está molhada e encharcada em uma camiseta branca, tão pegajosa, e aí claro que fica insegura sobre isso”.



Ben Affleck como Demolidor

Ben Affleck 'Demolidor - O Homem Sem Medo' (2003) (Foto: Divulgação)

Affleck não é um estranho em filmes de super-heróis. Ele é o atual Batman, tendo atuado em ‘Batman vs Superman’ e ‘Liga da Justiça’, e também fez uma participação especial em ‘Esquadrão Suicida’. Em 2003, ele estrelou em ‘Demolidor’, e o personagem-título também era seu herói favorito. Enquanto interpretar Matt Murdock pode ter sido um sonho tornado realidade, a roupa de couro certamente não era. Não só era desconfortável como também não era flexível e atrapalhava os movimentos nas cenas de ação.

Ryan Reynolds como Lanterna Verde

Lanterna Verde (2011) (Foto: Divulgação)

Temos que olhar para trás e lembrar de uma época em que Ryan Reynolds não era Deadpool. Naquela época, ele foi escalado como Lanterna Verde na esperança de que pudesse ser a versão da DC do Homem de Ferro, mas infelizmente para todos os envolvidos, isso não aconteceu. Em vez disso, a decisão de usar computação gráfica para fazer o figurino não deu certo, algo que Reynolds consertou em ‘Deadpool’, em 2016, e ainda usou como referência quando ele estava em cena com Francis dizendo: "Por favor, não faça o uniforme super verde ou animado!".

Scarlett Johansson como Viúva Negra

Scarlett Johansson no papel da Viúva Negra (Foto: Reprodução)

Scarlett Johansson tem interpretado Natasha Romanoff desde sua estréia em ‘Homem de Ferro 2’, e enquanto sua fantasia no filme parece maravilhosa, era extremamente desconfortável. O material usado não era confortável em termos de manter a temperatura corporal e prendia todo aquele calor dentro do figurino. Ela disse que ficava tão superaquecida que chegou a ter alucinações e que "estava tão quente que eu só queria arrancar minhas meias no final do dia".

