Ator mexicano de 'Roma' tem visto americano negado para ir ao Oscar

O ator mexicano Jorge Antonio Guerrero, que está no elenco do filme "Roma", de Alfonso Cuarón, teve o seu visto americano negado, e ainda não se sabe se poderá comparecer à cerimônia do Oscar, marcada para 24 de fevereiro, em Los Angeles. O longa é um dos favoritos na disputa e concorre a 10 estatuetas.

Guerrero afirma que tentou tirar o visto três vezes ao longo do último ano, mas teve sucessivas recusas. Na produção da Netflix, o ator interpreta Fermín, o sujeito por quem a protagonista, vivida por Yalitza Aparicio, se apaixona.

Segundo o ator, ele chegou até a levar uma carta assinada pelos produtores do filme à embaixada americana no México. "E eles não quiseram ler", disse à revista Quien.

"Se pudéssemos achar um modo de que no consulado ou na embaixada lessem a carta, então poderiam entender minhas ambições artísticas e o intercâmbio cultural de nossas duas nações", completou.

Um dos filmes mais elogiados do ano, "Roma" narra o cotidiano de uma empregada doméstica (Aparicio) num casarão abastado da capital mexicana. O drama descolou 10 indicações, incluindo melhor filme, diretor e atriz. O feito foi considerado um êxito para os estrangeiros em Hollywood.

Folhapress