Ator de 'Todo Mundo Odeia o Chris' ficou cinco dias sem comer

O ator Tyler James Williams, 26, mais conhecido entre os brasileiros por interpretar o protagonista na série televisiva "Todo Mundo Odeia o Chris", divulgou um relato através das redes sociais em que expõe detalhes da Doença de Crohn, contra a qual ele luta desde fevereiro de 2017.



"Três semanas atrás eu tive meu primeiro surto em quase dois anos", escreveu o ator na legenda de uma foto em seu perfil no Instagram. "Este foi particularmente ruim. É uma loucura como uma dor que eu não sentia há muito tempo imediatamente me fez lembrar, rapidamente identificar e, em seguida, reviver todas as emoções que foram trazidas por esta lembrança de uma memória infeliz."

"A coisa mais louca naquele momento foi o medo. Não da dor, mas do que vem depois", explicou o ator, que chegou a ficar cinco dias sem comer.

A Doença de Crohn afeta o sistema digestivo e tem consequências como cólica abdominal, febre, diarreia e sangramento. É comum também que as pessoas com a doença tenham perda de apetite e de peso.

"Estava no hospital por cinco dias e não tinha permissão para comer até minhas entranhas se acalmarem e se curarem. Pergunte a qualquer paciente com Crohns, manter o peso pode parecer um trabalho de tempo integral", narrou Williams.

"Eu sabia que a perda de peso estava chegando e essa recaída pode realmente mexer com sua cabeça. Mas todos nós temos nossa cruz para carregar."

O ator ainda escreveu um lembrete dizendo que a doença, sempre que puder, irá derrubá-lo. "Tudo bem, desde que você se levante, cuspa na cara, diga 'você bateu como uma cadela' e continue."

