Ator de 'As Branquelas' diz que sequência de filme ainda é incerta

Depois de Terry Crews, 50, agitar os fãs do filme "As Branquelas" com a possibilidade de uma sequência para a franquia, Marlon Wayans, 47, que também faz parte do elenco, disse que a continuação ainda é incerta e que tudo depende do estúdio que produz o longa.

"Terry Crews está mentindo. Todos nós queremos fazer uma sequência para 'As Branquelas', mas depende do estúdio. Se eles conseguirem o orçamento necessário, eu acho que o filme iria faturar mundialmente muito mais do que o primeiro, mas precisa de dinheiro para fazê-lo. Eu já topei fazer, meu irmão e o Terry também, mas depende do estúdio", contou Wayans, durante entrevista ao programa Morning Show da rádio Jovem Pan.



Foto:Reprodução

O ator está no Brasil para a divulgação de seu novo filme "Seis Vezes Confusão", que acaba de chegar ao catálogo da Netflix Brasil. Na nova comédia, ele interpreta seis irmãos gêmeos que se veem no meio de diversos encontros e desencontros.

No começo de julho deste ano, Terry Crews, que interpreta um jogador de basquete narcisista no longa, disse em entrevista ao programa de TV americano Watch What Happens Live with Andy Cohen que os produtores de "As Branquelas" estavam tirando a sequência do papel.

"Eu conversei com o Shawn e ele falou: 'cara, nós vamos fazer, vamos levar para frente'", disse em resposta à pergunta de uma fã por telefone. Shawn Wayans interpretava o agente Kevin e também é roteirista do projeto.

"Estou me mantendo em forma só para esse filme", brincou Crews. "Estou há 15 anos esperando por 'As Branquelas 2'. Por favor", encerrou.

Folhapress