O ator Chris Obi, conhecido por interpretar T'Kuvman na série 'Star Trek: Discovery', foi acusado por mulheres de estupro e abuso enquanto fazia "cenas de amor" nas aulas particulares que lecionava em sua casa, na região de Notting Hill, em Londres.



Foto: Reprodução

Aos 51 anos de idade, Chris teria cometido os abusos entre julho de 2012 e agosto de 2018. O ator trabalhou como diretor artístico na escola Actor in Session, mas segundo a publicação do tablóide britânico The Sun, nenhuma das agressões ocorreu dentro da instituição, chamada 'Kensington and Chelsea College'. Ao todo, seis diferentes mulheres o denunciaram por abusos sexuais e uma por estupro.

O ator inglês foi levado sob custódia no Aeroporto de Heathrow, quando retornou ao Reino Unido de Los Angeles, e negou todas as acusações. Após pagamento de fiança, Chris Obi foi liberado e responderá aos processos em liberdade.



Obi interpreta T'Kuvman Na série 'Star Trek: Discovery Foto: Reprodução

Na série 'Star Trek: Discovery' -masi recente produção da aclamada franquia-, Obi foi um líder Klingon chamado T'Kuvman. O ator também teve um papel na série 'American Gods' e apareceu em outras produções de peso, como 'Doctor Who'. Seus créditos cinematográficos incluem 'Branca de Neve e o Caçador', 'A Vigilante do Amanhã: Ghost in the Shell' e 'O Conselheiro do Crime'.

TV FAMA