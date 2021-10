Ator Alec Baldwin mata diretora de fotografia com arma cenográfica em set do filme ‘Rust’

O ator Alec Baldwin disparou uma arma cenográfica e matou a diretoria de fotografia Halyna Hutchins, de 42 anos, e deixou o diretor Joel Souza, de 48 anos, ferido durante as gravações do filme ‘Rust’, no estado do Novo México, nos Estados Unidos, nessa quinta-feira (21). As informações são do xerife do condado de Santa Fé.



"O gabinete confirma que os dois indivíduos baleados no set de 'Rust' foram a diretora de fotografia Halyna Hutchins, 42, e o diretor do filme, Joel Souza, 48, atingidos quando uma arma cenográfica foi disparada pelo ator e produtor Alec Baldwin", diz o comunicado oficial divulgado à imprensa.

Foto: Reprodução/Instagram

A diretora chegou a ser socorrida e levada para um hospital da Universidade do Novo México, mas não resistiu aos ferimentos. Já Souza, foi levado de ambulância ao centro médico Regional Christus St. Vincent. Segundo o site especializado Deadline, ele atingido no ombro e agora passa bem.

A polícia americana informou que o tiro ocorreu acidentalmente durante uma cena, mas não soube dizer se era um ensaio ou gravação. Peritos estão investigando como o tipo de munição teria sido disparado. Testemunhas estão sendo ouvidas e a produção foi paralisada.

'Rust' é um filme de velho oeste estrelado e produzido por Baldwin que também tem no elenco Jensen Ackles ("Supernatural") e Travis Fimmel ("Vikings").

Halyna Hutchins nasceu na Ucrânia e já fez filmes, curtas e produções de televisão.

