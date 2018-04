Atlético-PR goleia a Chapecoense em Curitiba

O Atlético-PR estreou com uma goleada no Campeonato Brasileiro após vencer a Chapecoense por 5 a 1, de virada, na Arena da Baixada. O clube paranaense dominou durante toda a partida e foi preciso no segundo tempo para assegurar os três pontos.

Se a primeira etapa teve muitas chances criadas, mas nenhum gol, no segundo período foram seis gols marcados. Depois de um primeiro tempo de domínio total, o Atlético saiu atrás logo no início da segunda etapa. Porém, o time da casa logo reagiu e goleou a Chapecoense em um ótimo segundo tempo, com gols de Pablo, Nikão, Thiago Carleto, Matheus Rossetto e Éderson, Wellington Paulista anotou o tento dos visitantes.

Foto: Miguel Locatelli/Atlético-PR



Na próxima rodada, o Atlético-PR vai a Porto Alegre para enfrentar o Grêmio, já a Chapecoense recebe o Vasco em Chapecó.

Folhapress