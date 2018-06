Atlanta é renovada para a terceira temporada

O canal FX renovou Atlanta para a terceira temporada. A comédia autoral de Donald Glover é sucesso de crítica, protagonizada por Glover ao lado de Brian Tyree Henry, Lakeith Stanfield e Zazie Beetz.

Atlanta conta a história de Earn (Glover), um rapaz tentando ganhar a vida, que trabalha como agente de seu primo Alfred, o rapper Paper Boi (Henry). Darius (Stanfield) é o melhor amigo de Al, e Vanessa (Beetz) é a mãe da filha de Earn.

Foto: Reprodução/FX

"Atlanta é fenomenal, alcança e excede o que poucas séries de TV têm feito", afirmou o presidente de programação do canal FX, Nick Grad. "Com Atlanta Robbin' Season, Donald e seus colaboradores elevaram a série a níveis ainda maiores, subindo no enorme sucesso de sua premiada primeira temporada. Estamos agradecidos pelos produtores e pelos nossos extraordinários elenco e equipe por terem atingido este nível de excelência, e compartilhamos a empolgação com o nosso público sobre a terceira temporada, sabendo que eles vão continuar nos levando a experiências e lugares empolgantes."





Entre os principais colaboradores de Donald Glover em Atlanta estão seu primo, Stephen Glover, e o diretor Hiro Murai — que também assinou o clipe "This Is America", do alter-ego Childish Gambino. Após o estouro do clipe, Murai também assinou um contrato de produção com o FX para levar adiante seus próprios projetos para a televisão.

Atlanta é exibida no Brasil pelo FOX Premium, e a primeira temporada está disponível na Netflix.

Adoro Cinema