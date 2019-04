Astro de GOT diz que não aguenta ver cenas românticas da esposa

Não importa há quantos anos um ator trabalhe em sets de filmagem: cenas que envolvem beijo podem continuar causando estranheza. Kit Harington é um dos artistas que admitem ter uma certa dificuldade com esse tipo de situação. Em entrevista ao Mirror, o astro de Game of Thrones recordou do desconforto que sentiu quando assistiu à sua esposa – e também atriz – Rose Leslie beijando outro ator no longa-metragem Honeymoon.

"Ela passa metade do filme beijando meu amigo, Harry Treadaway. Depois de cinco minutos, tive que fechar meu olhos, porque não podia mais aguentar isso", confessou. "Eu estava sentado entre a Rose e o Harry, e foi horrível. Estava vendo-os interpretar um casal em uma lua de mel e isso não foi agradável, porque [Rose] é uma atriz incrível e enquanto eu a via, pensava que ela realmente amava aquele cara.

Harington também estranha quando é ele próprio tendo de beijar uma outra atriz nos sets; ainda mais quando seu par romântico da ficção trata-se de sua grande amiga Emilia Clarke, que interpreta Daenerys Targaryen em Game of Thrones.



O ator Kit Harington e a atriz Rose Leslie em cena de Game of Thrones (Foto: Reprodução)



"Emilia e eu somos melhores amigos há sete anos, e quando tivemos que nos beijar, foi muito estranho", ele observou. "Emilia, Rose e eu somos ótimos amigos, então embora eu seja um ator e esse seja o meu trabalho, há uma certa estranheza quando nós três estamos estamos jantando e [Emília e eu] tivemos uma cena de beijo naquele mesmo dia."

Vale lembrar que Leslie e Harington se conheceram nas gravações de Game of Thrones, e seus personagens, Ygritte e Jon Snow, também chegaram a ter um relacionamento na série.

Revista Monet